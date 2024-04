Entra in casa di due fratelli anziani: uno picchiato e l'altro fatto inginocchiare e rapinato. A processo per rapina

Due persone sono finite sotto processo per rispondere delle accusa di rapina, ricettazione e utilizzo improprio di carte e bancomat.

Uno dei due imputati è accusato di rapina perché dopo “essersi introdotto all’interno dell’abitazione di due fratelli a Tuoro sul Trasimeno” costringeva la vittima “ad inginocchiarsi e ad abbassare la testa prendendolo per la parte posteriore del collo e sfilandogli il portafogli dalla tasca dei pantaloni e impossessandosi così del bancomat e del denaro contante, per poi abbandonare l’abitazione”.

L’imputato, un 57enne italiano difeso dall’avvocato Barbara Romoli, è accusato anche di lesioni per aver colpito con un pugno il fratello del derubato che aveva aperto il portone di casa, procurandogli lesioni e fratture al volto giudicate guaribili in 25 giorni. La Procura contesta all’uomo anche le aggravanti di aver commesso il fatto in danno di persona ultrasessantacinquenne, in un luogo di privata dimora e con l’uso dell’arma. La rapina è avvenuta il 15 dicembre del 2019.

Un albanese di 59 anni, difeso dall’avvocato Vincenzo Maria Maccarone, è invece accusato di avere utilizzato, in concorso con il complice, il bancomat provento della rapina. Contestata anche l’accusa di ricettazione per aver ricevuto la carta magnetica dal complice e averla utilizzata per prelevare denaro. L’uomo è stato trovato anche in possesso di un pc rubato ad una giovane il 7 ottobre del 2020, un fucile da caccia e una cartucciera con 39 cartucce da caccia e risultato rubato il 6 febbraio a Tuoro sul Trasimeno.