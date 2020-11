In tre raggirano e rapinano un commerciante, identificati e denunciati dalla Polizia

Gli agenti della Squadra volante hanno fermato e denunciato, al termine di un'indagine iniziata a luglio, tre persone, accusate di aver rapinato un esercizio commerciale.

I tre, due uomini e una donna di età compresa tra i 21 e i 45 anni, di nazionalità rumena, sono stati localizzati ed identificati, presso il parcheggio di una concessionaria di auto, all’interno di un’autovettura.

A luglio i tre soggetti, secondo la Polizia, avevano rapinato, con un complesso gioco di squadra, un commerciante, sottraendo i soldi dal registratore di cassa del negozio.

I tre fermati, tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per il reato di rapina in concorso.