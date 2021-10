Spoleto, preso il rapinatore dell'edicola in piazza della Vittoria: incastrato dalle telecamere di sorveglianza

Il malvivente che il 15 settembre ha rapinato un'edicola nel centro storico di Spoleto ha un volto. Secondo i Carabinieri sarebbe quello di un 43enne italiano. L'uomo è stato arrestato a Senigallia per rapina a mano armata e porto abusivo di arma da taglio.

Il pomeriggio del 15 settembre un uomo, armato di coltello, si era presentato all'edicola di piazza della Vittoria e con un coltello aveva minacciato la dipendente che si trovava lì. La reazione della donna, però, costrigneva il rapinatore alla fuga.

I Carabinieri sentivano la dipendente dell'edicola e avviavano una serie di accertamenti al fine di rintracciare il rapinatore. Tramitie testimonianze e fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza, i militari giungevano ad identificare un sospetto ed effettuavano una perquisizione personale e domiciliare, ritrovando un coltello come quello utilizzato per la rapina, un marsupio e gli stessi abiti che indossava il rapinatore, così come appariva nei filmati di sicurezza.