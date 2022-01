Bottigliata in testa per rubare la catenina ad un minorenne, condannato anche in appello uno dei rapinatori

Pugni, calci e bottigliate per rubargli la catenina e i soldi. In tre sono finiti davanti al giudice per quella violenta rapina consumata una sera di luglio del 2020 a Perugia, tra piazza Morlacchi e piazza Cavallotti, in pieno centro storico. Due degli indagati hanno patteggiato e sono usciti dal procedimento, il terzo, invece, è stato condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi e in appello è arrivata la conferma.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, anche attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza, il ragazzo si stava recando dalla fidanzata, quando è stato accerchiato e aggredito da tre stranieri. I tre lo hanno spintonato, fatto cadere a terra e tentato di strappargli la catenina (era estate e il monile spuntava ben visibile dal collo della maglietta), ma il giovane ha opposto resistenza, ha tentato di sfuggire alla rapina e il terzetto avrebbe iniziato a prenderlo a pugni e calci, finché uno dei tre (quello ancora finito davanti alla Corte d’appello) lo avrebbe colpito con una bottigliata in testa. Uno dei tre avrebbe tirato fuori anche un coltello per farsi consegnare il denaro, 80 euro.

Due settimane dopo la Polizia aveva rintracciato il terzetto. Due degli aggressori hanno patteggiato, il terzo, difeso dagli avvocati Fulvio Carlo Maiorca e Giulia Arena, ha scelto il rito ordinario, puntando su una serie di perizie che descrivono il giovane come un soggetto incapace di stare in giudizio, in quanto affetto da deficit di apprendimento e disturbi dell’attenzione. Secondo i difensori si tratterebbe di un soggetto che si lascia comandare da altri: quello che gli dicono di fare, lui esegue.

Per i giudici, invece, il giovane è capace di intendere e volere, sempre, e nella rapina si è dimostrato come il soggetto più violento e anche quello che si è intascato la parte più consistente del denaro frutto della rapina e della catenina d’oro asportata. Da qui la condanna.