Ubriaco rapina un anziano della bici e fugge, ma viene seguito e indicato ai Carabinieri: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Umbertide hanno arrestato un 29enne del posto per rapina, avvenuta domenica mattina, ai danni di un anziano.

Il giovane, ubriaco, ha avvicinato un anziano che passava in bicicletta e, con la scusa di farsi offrire una sigaretta, ha cercato di strappargli il mezzo. L'anziano ha oposto resistenza, fino a quando il giovane non l'ha spintonato a terra, fuggendo con la bici.

La vittima non si è arresa e ha seguito il giovane che si allontanava con andatura incerta, contattando i Carabinieri e descrivendo l'accaduto e il percorso seguito dal rapinatore.

Una pattuglia, in servizio di controllo per le vie di Umbertide, ha intercettato l'autore della rapina e lo ha condotto in caserma per l'identificazione e poi in carcere a Capanne con l'accusa di rapina aggravata.

L’anziano, che ha riportato delle lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, è tornato in possesso della sua bicicletta.