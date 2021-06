Colpo in banca a Ponte Felcino, rapinatori entrano da una finestra e portano via 7mila euro

I due malviventi sono entrati in azione intorno alle 13.30, hanno preso i soldi e sono fuggiti. Indaga la Polizia

Entrano in banca durante la pausa pranzo e portano via 7mila euro. I banditi hanno colpito ieri a Ponte Felcino a danno della filiale del Monte dei Paschi di Siena di Ponte Felcino.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, i ladri sono entrati da una finestra intorno alle 13.30, quando la filiale era chiusa al pubblico, ma con i dipendenti ancora all'interno.

I due rapinatori, con il volto coperto, si sono fatti consegnare quanto era in cassa e sono usciti e spariti.

Sul colpo indaga la Polizia di Stato che ha raccolto la testimonanza dei dipendenti e acquisito le immagini della videosorveglianza dell'istituto bancario. Al vaglio degli investigatori anche altre immagini delle telecamere che si trovano in zona per cercare di inviduare l'auto usata dai rapinatori per allontanarsi dalla zona dopo la rapina.