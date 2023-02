Assalto alla creperia con calci e pugni per rubare l'incasso: identificati in pochi, nessuna condanna

Chi non c’era, chi era minore e tutti quanti, con derubricazione della rapina e la remissione della querela per le lesioni, non ci sono responsabili.

Gli imputati erano accusati di rapina in concorso in quanto “mediante violenza alla persona" del proprietario "consistita nel percuoterlo e nel procurargli” le lesioni multiple per una malattia di 7 giorni, “si impossessavano del fondo cassa”.

A tutti erano contestate le aggravanti di aver usato la violenza in più persone riunite, in numero superiore a cinque e di essersi avvalsi dell’aiuto di un minore.

Una delle persone imputate, difesa dall’avvocato Saschia Soli, ha chiesto di essere giudicata con il rito abbreviato ed è stata assolta dal giudice per l’udienza preliminare di Perugia per non aver commesso il fatto.