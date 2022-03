Perugia, anziana aggredita e rapinata dell'autovettura nel parcheggio dell'ospedale

Aggredita mentre sta per salire in auto nel parcheggio del Santa Maria della Misericordia, strattonata e gettata a terra per sottrarle l’autovettura. È quanto accaduto ad una signora di 76 anni in uno dei piazzali dell’ospedale perugino dove si era recata per prenotare una visita, nei pressi dell’ingresso al Cup. La notizia è riportata dall’edizione locale de Il Messaggero .

La vittima, una signora di Corciano dopo aver prenotato la visita la signora si era fermata in auto per mettere a posto i documenti sanitari. A quel punto è stata avvicinata, intorno alle cinque del pomeriggio da due rapinatori che l’hanno tirata fuori dall’abitacolo della sua auto, una Fiat Panda, gettandola a terra e scappando poi con la vettura.

La vittima avrebbe tentato di opporre una minima resistenza, ma nulla ha potuto contro i due uomini, vestiti di nero, che le hanno portato via l’auto. La donna ha riportato contusioni a un braccio e una gamba.

Le forze dell’ordine hanno raccolto la testimonianza della donna e visionato le immagini delle telecamere di sicurezza per riuscire a cogliere elementi utili all’identificazione dei rapinatori.