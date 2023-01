Ruba una console e poi si scaglia contro la Polizia: arrestato per rapina

Un giovane italiano di 24 anni è stato arrestato per rapina impropria, resistenza e minacce a pubblico ufficiale dopo il tentaitvo di furto di una console di viedogiochi presso un negozio del centro commerciale di Collestrada.

Gli agenti della Squadra Volante di Perugia sono giunti sul posto dopo la segnalazione del furto e hanno visto nel parcheggio del centro commerciale un addetto alla sicurezza che rincorreva un'altra persona.

Con il supporto di un’altra volante, i poliziotti sono riusciti a fermare il fuggitivo, che ha però opposto resistenza, colpendo gli agenti e minacciandoli.

Una volta bloccato, il 24enne è stato condotto in Questura per accertamenti. La console, del valore di circa 350 euro, è stata invece ritrovata sotto un’autovettura, dove l'aveva gettata il giovane in fuga. Ritrovate anche la placca antitaccheggio del prodotto e le forbici utilizzate per rimuovere il dispositivo di protezione.

Il 24enne è stato quindi arrestato per i reati di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e minacce. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio del Comune di residenza con l’obbligo di rimanere in casa dalle 22 alle 7, facendo divieto di allontanarsi dal territorio del Comune senza la preventiva autorizzazione del magistrato.