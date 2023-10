Rapina al bancomat ad anziano: bottino di 1500 euro. Ma un tatuaggio tradisce il rapinatore

Dopo tre mesi di indagini e ricerche su tutto il territorio nazionale - in mano degli inquirenti c'erano le immagini della video-sorveglianza che avevano ripreso bene il criminale - è stato arrestato l'autore della rapina di Fossato di Vico avvenuta nell'agosto scorso. Si tratta di un francese di 30 anni, sconosciuto sul territorio italiano essendo senza lavoro e senza fissa dimora che è stato ritrovato dai Carabinieri di Fossato e Sigillo a Viterbo dove era stato fermato per altri crimini. Il 30enne aveva preso di mira un anziano del posto poco pratico nell'utilizzo dei bancomat: con la scusa di un malfunzionamento era riuscito a frapporsi tra il 70enne e la bocchetta eseguendo una nuova operazione di prelievo impossessandosi della somma di denaro (1500 euro).



Le ricerche diramate in ambito nazionale, grazie allo scambio di informazione tra caserme dell'Arma dei Carabinieri, hanno permesso di arrivare ad una persona fermata nei primi giorni del mese di ottobre in provincia di Viterbo con caratteristiche del tutto simili a quelle notate nelle immagini esaminate, compreso un particolare tatuaggio sull’avambraccio destro che non era sfuggito agli investigatori. Attraverso un alcune fotografie l’anziano ha riconosciuto l’uomo come l’autore del furto con destrezza di cui era stato vittima. Nonostante la rapina il 30enne resterà libero essendo stato denunciato in stato di libertà Nei suoi confronti però verrà anche richiesta la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Fossato di Vico per tre anni.