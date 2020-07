Minore picchiato e rapinato, per i tre aggressori scatta l'arresto e il braccialetto elettronico

Picchiato e rapinato in centro, la Polizia ha inviduato e arrestato i tre protagonisti dell'aggressione, messi ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Si tratta di un 23enne e due 20enni, tutti e tre di origine straniera, residenti da tempo a Perugia ed in possesso della cittadinanza italiana.

I tre sono accusati di rapina aggravata e lesioni per aver aggredito, l’11 giugno scorso in piazza Morlacchi, un minorenne che stava riprendendo il motorino dopo aver trascorso il pomeriggio in centro storico. I tre, come ricostruito dalla Polizia, era stato avvicinato dal trio, spinto contro il muro, picchiato e colpito anche con una bottiglia per rubargli 80 euro. Il giovaane aveva resistito e i tre non erano riusciti a rubargli la catenina. La vittima aveva riportato ferite e tagli alla testa.

Grazie ai testimoni oculari e alle immagini delle telecamere di sicurezza, i tre sono stati identificati e arrestati. Tutti e tre hanno precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e per altro.

Su richiesta della Procura perugina, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per tutti e tre i giovani, valutando la pericolosità sociale se fossero rimasti in circolazione liberamente.