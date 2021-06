Foligno, paura nella notte: anziani aggrediti e rapinati in casa

I ladri hanno rovistato per tutta casa e quando non hanno trovato nulla hanno picchiato la coppia

Una coppia di anziani di Foligno sono picchiati e rapinati ieri sera nella loro abitazione.

La rapina è avvenuta a Scafali, frazione di Foligno, come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Nazione.

Secondo quanto raccontato dalle vittime ai Carabinieri, coordinati dal tenente colonnello Alessandro Pericoli Ridolfini, i rapinatori erano due e sono entrati nella casa della coppia di ottantenni intorno alle 22 di ieri. I ladri hanno girato tutta l’abitazione alla ricerca di denaro e gioielli, mentre gli anziani stavano guardando la tv. Hanno anche aperto la cassaforte e quando non hanno trovato nulla sono andati dagli anziani, che non si erano accorti di nulla, e li hanno picchiati per farsi rivelare dove tenevano soldi e preziosi.

I ladri sono fuggiti poco dopo, minacciando la coppia. I due anziani sono stati visitati in ospedale e le loro condizioni non destano preoccupazione.