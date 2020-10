LA FOTO NOTIZIA Incendio a Ramazzano: Ape e legnaia in fiamme

Incendio in un locale privato, una legnaia, a Ramazzano di Perugia. L'allarme è scattato ieri sera ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme che stavano minacciando anche altre strutture civili, in primis una rimessa attrezzi. Nell'incendio è rimasto coinvolto un Ape che era stato parcheggiato nelle vicinanze della legnaia. Non ci sono stati feriti.

