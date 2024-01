Fallita la società che prometteva ricchi rimborsi ai clienti per i mutui bancari sospettati di tassi usurari

Promettevano di risolvere i problemi con i mutui bancari, di ottenere ricchi rimborsi e se le cose si fossero messe male c’era l’assicurazione per coprire le spese legali. Purtroppo non era così e molti umbri hanno dovuto pagare parcelle salate dopo aver perso le cause con le banche. Adesso la società che prometteva tutto ciò è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano.

pubblicizzava la sua attività volta a "minare" i contratti di mutuo stipulati tra privati e banche in ragione del sospetto anatocismo/usura presenti sui relativi contratti.

La società garantiva un'analisi preliminare del contratto gratuita per poi passare a quella onerosa, cioè a pagamento, spendibile nei contenziosi contro gli istituti bancari. Diversi clienti si sono affidati alla società, ma poi hanno perso la causa con una gravosa condanna alle spese.

In sede di stipula del contratto, però, la società garantiva la presenza di una polizza assicurativa a copertura integrale di tutte le spese comprese quelle di eventuale soccombenza in giudizio.

I clienti hanno scoperto quando hanno attivato la clausola della polizza, però, che la società non pagava da mesi il premio della polizza alla compagnia assicurativa, pur chiedendo il versamento del relativo premio ai suoi clienti.

Qualcuno è riuscito ad ottenere un decreto ingiuntivo per recuperare le somme pagate (un’umbra assistita dall’avvocato Andrea Galmacci), mentre per tanti altri adesso non resta che provare a insinuarsi nel fallimento e provare a recuperare qualcosa.