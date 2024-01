Ragazzino-spacciatore arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Foligno hanno arrestato in flagranza di reato un 16enne. Il ragazzino è stato fermato vicino a un locale della città. Ha cercato di scappare, ma non è andato lontano. Bloccato, identificato e perquisito. Dalla tasca della giacca sono saltati fuori circa 8,5 grammi di hashish. In casa, invece, aveva un etto di "fumo", un bilancino di precisione e 320 euro in contanti, ritenuto probabile provento dell’attività illecita.

Su disposizione del procuratore Flaminio Monteleone il ragazzino è stato arrestato per il reato di detenzione illecita e traffico di sostanze stupefacenti. Durante l’udienza al Tribunale per i Minorenni di Perugia, l’arresto è stato convalidato e al 16enne è stata applicata la misura dell’obbligo di permanenza domiciliare.