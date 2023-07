Violenze al centro per ragazzi autistici, patteggia uno degli operatori

Un anno e otto mesi di pena e la frequenza obbligatoria di un corso per uomini maltrattanti. È quanto ha patteggiato uno degli indagati per maltrattamenti sui ragazzi affetti da autismo che erano ospiti della struttura Forabosco.

L’imputato, difeso dall’avvocato Luca Gentili, esce così dal procedimento, mentre un secondo operatore che ha chiesto il patteggiamento, con una pena concordata di due ani e otto mesi, ancora è in attesa della decisione del giudice. Gli altri quattro operatori, difesi dagli avvocati Giuseppe Berellini, Nicodemo Gentile, Antonio Cozza, Giacomo Buttò e Gabriele Brindisi, per i quali la Procura ha richiesto il rinvio a giudizio per maltrattamenti dovranno attendere l’esito dell’udienza preliminare.

A far scoprire “un sistema improntato alla mortificazione e alla violenza, rafforzato dalla comunanza della condotta maltrattante tra gli indagati e dalla connivenza di alcuni altri operatori che a volte hanno assistito senza intervenire” era stato un genitore, che aveva visto dei lividi sul corpo del figlio autistico, dopo una giornata passata nel centro diurno Forabosco di Collestrada. Erano scattate le indagini e piazzate delle telecamere nella struttura, svelando una situazione, per la Procura di Perugia, di presunte violenze con pugni, schiaffi, calci e altre intimidazioni verbali e psicologiche.

Le carte dell’accusa raccontano di schiaffi, spintoni, schiacciamenti su poltrone e divani, persone afferrate per i capelli e le orecchie, strattonati, lasciati da soli per ore come punizione o perché semplicemente abbandonati. Sempre le immagini testimoniano lanci di scarpe e altri oggetti, poi insulti e minacce.

Ai maltrattamenti avrebbero assistito alcuni operatori, ma “senza intervenire in alcun modo per interrompere tali azioni ed omettendo di denunciare i vari episodi”.