Detenuto al 41 bis senza canali radio: "Violati i miei diritti", ma la Cassazione gli dà torto

Detenuto in regime di 41-bis a Spoleto vuole ascoltare la radio, ma la schermatura di quella sezione del carcere impedisce la ricezione e scatta il ricorso per Cassazione.

Il detenuto ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza “riguardante il diniego di autorizzazione all'utilizzo di una radio per ascoltare i canali AM ed il canale FM RadioRai 2, osservando che il condannato poteva comunque ascoltare il canale RadioRai 2 con il televisore mediante l'utilizzo di auricolari che lo stesso detenuto, nel corso della udienza, ha dichiarato essergli stati restituiti”.

La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo che non ci sia stata alcuna violazione di un qualsiasi diritto del ricorrente, in considerazione del fatto che “per i detenuti in regime ex art. 41-bis Ord. pen. è ammesso - per ragioni di sicurezza - unicamente l'ascolto di canali radio AM e di canali radio della RAI e che, a causa di una schermatura del reparto ove è ristretto il ..., i canali AM non possono essere raggiunti e che, pertanto, l'utilizzo del televisore permette l'ascolto dell'unico canale radio concretamente raggiungibile”.

Per i giudici di Cassazione “la mancata consegna della radio non si pone in contrasto con i diritti fondamentali del detenuto, essendo, invece, giustificata con le esigenze di sicurezza connesse alla sottoposizione al regime di cui al citato art. 41-bis, in quanto detta regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo in funzione del contemperamento tra le esigenze di vita del detenuto e quelle di particolare controllo richieste dal regime penitenziario”.

Ne consegue il rigetto del ricorso e il pagamento di 3mila euro alla Cassa delle ammende.