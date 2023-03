RACCORDO Perugia-Bettolle, nuovo asfalto drenante da Passignano Ovest, lavori per oltre un mese: cambia la viabilità

Da lunedì 20 marzo riprenderanno i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sul raccordo Perugia-Bettolle in corrispondenza dello svincolo di Passignano Ovest, dopo la sospensione per la stagione invernale, in prosecuzione dei tratti già eseguiti. Per consentire lo svolgimento degli interventi, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata, mentre lo svincolo di Passignano Ovest sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincolo di Tuoro e Passignano Est. I lavori riguardano la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche. Il completamento di questa fase è previsto entro il 25 aprile.