Incidente stradale sul Raccordo Perugia-Bettolle: traffico bloccato, soccorritor in zaione

È temporaneamente bloccato il traffico lungo il viadotto Ellera sul “Raccordo Bettolle-Perugia” al km 46,600, nel tratto a doppio senso di circolazione, a Corciano, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto diversi mezzi e al momento non si conoscono le condizione di passeggeri e conducenti. Sul posto sono presenti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e il ripristino dei normali flussi di traffico.

AGGIORNAMENO - ORE 10 - L'Anas ha confermato che resta chiusa la corsia ma il il traffico è stato riaperto seppur a senso unico.

Aggiornamento nel corso della giornata