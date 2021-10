Raccordo Perugia-Bettolle, galleria Volumni chiusa: senso unico alternato sulla carreggiata opposta

Giornata da incubo sulle strade perugine. Intorno alle 20 è stato riaperto al traffico il raccordo Perugia-Bettolle in direzione Perugia. Anas ha istituito un senso unico alternato lungo la carreggiata opposta alla galleria Volumni, chiusa a causa dell'incendio che ha divorato un camion.

Il transito, spiega la nota di Anas, "sarà provvisoriamente regolato a senso unico alternato in carreggiata opposta per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione e degli impianti tecnologici del tunnel, danneggiati dall’incendio per un’estensione di circa 50 metri. Al contempo proseguono le attività tecniche per valutare eventuali danni alla struttura".

Secondo una prima stima la galleria resterà chiusa per alcuni giorni. L'incendio ha danneggiato gli impianti e l'asfalto. Pesanti le ripercussioni sul traffico: circolazione in affanno sulle superstrade e nelle vie cittadine.

L'intervento dell'assessore regionale - "L'ennesimo incidente nelle gallerie di Perugia obbliga tutti gli umbri a una riflessione conclusiva sulla assoluta urgenza di affrontare con serietà il problema della sistematica congestione del traffico, soprattutto pesante, in quel tratto di strada da troppi anni trasformato da una serie di concause in una sorta di imbuto/ camera a gas per la quantità enorme di veicoli che l’attraversano”. Parole dell’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche dopo l’incendio di un camion dentro la galleria di Piscille che ha paralizzato il traffico sul raccordo Perugia-Bettolle.

"L’incidente – ha proseguito - avrebbe potuto concludersi con la perdita di molte vite umane e solo l’intervento tempestivo e professionale dei Vigili del Fuoco, che anche in qualità di assessore regionale alla sicurezza stradale ringrazio sentitamente, è riuscito a spegnere l’incendio. Altre tre operazioni di soccorso negli ultimi giorni su altrettanti incidenti hanno fatto cadere l’intera area per molte ore in balia della confusione più totale, ben superiore a quella consueta".

E ancora: "Anche oggi l’Anas – ha sottolineato l’assessore - ribadisce per bocca dei vertici regionali l’importanza risolutiva di quel doppio intervento, realizzando sia la nuova bretella da Collestrada a Madonna del Piano sulla E45, sia ampliando lo svincolo di Ponte San Giovanni, richiesto anche quello da questa giunta, la cui progettazione è in corso ed il cui finanziamento è disponibile".

Per Melasecche "il problema del Nodo di Perugia scuote le coscienze di chiunque ritiene non più rinviabile la soluzione della più grave criticità regionale. Il rischio di perdere il treno che sta passando costituirebbe una responsabilità storica, morale prima ancora che politica ed amministrativa, di fronte a tutti gli umbri".