Caos sul raccordo Perugia-Bettolle per i lavori in corso: cantiere rimosso a tempo di record

Decine di telefonate alla Polizia stradale e messaggi alla redazione per segnalare code sul raccordo Perugia-Bettolle di prima mattina. Automobilisti incolonnati da Ferro di Cavallo a Ponte San Giovanni e in direzione opposta, pensando all'ennesimo incidente, quando in realtà l'Anas aveva avvisato che si sarebbe svolto un intervento in orario notturno a partire dalle 21 di venerdì 28 giugno fino alle 12 del giorno successivo. Durante le operazioni, sarebbe stata chiusa temporaneamente la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni, con uscita obbligatoria allo svincolo di Piscille e il traffico sarà deviato su via Assisana e strada dei Loggi per entrare sulla E45 utilizzando lo svincolo di Balanzano.

Tantissimi automobilisti hanno ugualmente preso il raccordo, rimanendo imbottigliati (alcuni sono rimasti fermi, immobili con il mezzo, per 30 minuti nello stesso punto in cui avevano bloccato lo stesso), senza poter guadagnare l'uscita e senza avanzare di un metro. Alla fine molti si sono autorganizzati: a Prepo due conducenti dei bus hanno diretto il traffico, consentendo alle auto di fare marcia indietro o utilizzare la rampa di accesso di Prepo contromano per permettere di abbandonare il raccordo.

Il cantiere alle ore 8 è stato rimosso e il traffico ha ripreso lentamente a scorrere.