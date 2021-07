Due carrozzine speciali per accedere in spiaggia. Una perugina lancia una raccolta per la madre e la sorella disabili

Un semplice accesso in spiaggia può essere pieno di impedimenti, soprattutto per chi deve occuparsi di una persona disabile. Due, nel caso di Anna Carluccio, di Perugia, che ha avviato su GoFundMe una raccolta per acquistare due sedie speciali. “Ogni mattina - scrive Anna - porto in spiaggia mia sorella Lola, ragazza con Sindrome di Down e grave difetto deambulatorio e mia madre di 81 anni, affetta da patologia cardiaca e difficoltà nella deambulazione”. “Abbiamo trovato un posto - si legge - meno inaccessibile di altri, ma comunque con un tratto impegnativo da percorrere sulla sabbia. Impegnativo per loro e onestamente anche per me che le sorreggo”.

“Vorrei tanto poter far superare loro almeno questa difficoltà - prosegue - con l’acquisto di una, se possibile due carrozzine da spiaggia: non sedie job, ma tipologia sedia da regista con ruote da sabbia”. “Mi impegno - precisa Anna - qualora dovessi riuscire a raccogliere più del necessario, ad acquistare altre sedie per altre persone con medesima difficoltà che ogni giorno incontriamo al mare”. La raccolta ha avuto oltre cento condivisioni e ha superato i mille euro. Si può raggiungere al link https://it.gf.me/v/c/4srp/carrozzine-da-spiaggia-per-lola-e-la-madre-aiuto