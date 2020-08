Quintana, il Codacons diffida Ente e Comune di Foligno: "Rischio focolai di coronavirus"

Il 27 agosto apriranno le taverne rionali, il 30 agosto sono previste le prove ufficiali e per il 13 settembre è stata fissata la data della Giostra della Quintana 2020. E il Codacons fa partire una diffida all’Ente Giostra della Quintana e al Comune di Foligno a “rivalutare la decisione di far svolgere in ogni caso la manifestazione”.

Perché, spiega l'associazione dei consumatori, "il rischio tangibilissimo è che simili eventi “possano dare occasione ai focolai Covid-19. E allora, proprio mentre in tutta Italia e aumentano i contagi, appare assurda la decisione di dare il via libera alla manifestazione, soprattutto con riguardo alla riapertura delle taverne e alla conseguente, oggettiva difficoltà di far rispettare le misure di contenimento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora: "La decisione ultima sulla Giostra, quindi, inevitabilmente implica precise responsabilità per quanto riguarda il tema della tutela della salute della cittadinanza: responsabilità che, nella malaugurata ipotesi si configurassero circostanze di rischio, incomberebbe senza ombra di dubbio sul Comune e sugli organizzatori della manifestazione", conclude il Codacons.