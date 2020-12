Questura di Perugia, avvicendamento ai vertici: il nuovo Vicario

Avvicendamento ai vertici della Questura di Perugia. Il Vicario del Questore Angelo Serrajotto ha lasciato la città per andare a rivestire il medesimo ruolo alla Questura di Pordenone. Raggiunge Perugia il Primo Dirigente della Polizia di Stato Maria Grazia Corrado che ha assunto l’incarico di Vicario del Questore.

Grazia Corrado arriva dalla Questura di Savona dove ha rivestito lo stesso ruolo e precedentemente ha diretto diversi prestigiosi Uffici, in ultimo la Divisione Anticrimine e poi la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Torino.

“Si tratta di un funzionario di altissimo profilo che ha maturato un’esperienza importante nei vari contesti degli Uffici di Polizia”, ha commentato il Questore Antonio Sbordone dichiarandosi molto soddisfatto per l’assegnazione del Dirigente a Perugia.

"Il Questore - spiega la Questura di Perugia - coglie l’occasione per ringraziare il dottor Serrajotto per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrato negli anni di permanenza presso la Questura di Perugia augurandogli per il futuro i migliori successi professionali e personali".