Scontri Perugia-Rimini, la Digos identifica 9 tifosi presunti violenti e Il Questore impone il Daspo

Identificati 9 tifosi, 4 del Perugia e 5 del Rimini, che lo scorso 3 febbraio hanno dato vita ad un confronto pericoloso, prima dell’inizio della partita di calcio Perugia – Rimini, valevole per il campionato nazionale di calcio di serie C, culminato, secondo la Questura, con lancio di fumogeni, bottiglie e grossi artifici pirotecnici, in prossimità dello Stadio “R. Curi”. L'intervento degli agenti ha messo fine al contenzioso e si è così è evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. La Digos è risalita ai nove tifosi dopo la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza e di quelle realizzate dalla Polizia Scientifica. Per la gravità dei fatti il Questore di Perugia ha emesso 9 daspo: le persone coinvolte rischiano il divieto di accesso alle manifestazioni sportive di calcio, di Coppa Italia, di coppe internazionali, di campionato per un periodo che varia da 3 a 10 anni tenuto conto della gravità delle singole condotte e dei pregiudizi pregressi.



Ai 9 tifosi sarà, altresì, interdetto – a partire da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva – l’accesso e lo stazionamento in un’area ricompresa in 400 metri di distanza dai luoghi antistanti lo stadio, le stazioni ferroviarie interessate dall’arrivo o dalla partenza dei tifosi, i parcheggi pubblici serventi gli impianti sportivi, i luoghi di allenamento e i ritiri delle squadre di calcio, nonché, in un’area ricompresa in 200 metri di distanza dagli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni. L’eventuale violazione del divieto potrà essere punita con la pena di reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10mila a 40mila euro.