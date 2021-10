Sicurezza, alla guida della Questura un segugio anti-mafia ed esperto in flussi migratori: il primo giorno del Questore Bellassai

In teoria è il suo primo giorno di Comando a capo della Questura di Perugia, in realtà il neo questore Giuseppe Bellassai - classe 1962 e dall'88 in Polizia - da giorni sta studiando il territorio, i dati e le criticità sia in fatto di personale che di crimine. Il curriculum è di quelli da investigatore puro: negli anni passati a Ragusa è riuscito ad azzerare i vertici dei clan mafiosi e arrestare, dopo indagini mirati, numerosi latitanti. E'uno di quei poliziotti che sa riconoscere bene l'odore della Mafia ed è questo un bene per Perugia e provincia che, come dimostrano le ultime inchieste, sta diventando un terreno di caccia (ad aziende e appalti pubblici) e di business criminale (l'importazione di carichi di droga a Perugia per poi inviarli in tutto il Centro Italia) dei clan siciliano, calabresi e campani.

Ma il neo Questore è specializzato anche nella gestione dei flussi migratori clandestini: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza lo ha inviato in missione, per quattro anni, al Centro di Lampedusa, dove gestisce le criticità connesse al fenomeno migratorio. Stiamo parlando degli anni caldi degli sbarchi. Da Ragusa a Trapani e poi gli anni a Palermo dove svolge le funzioni di Vicario del Questore di Palermo. Il salto definivito nel 2016 quando Bellassai viene promosso Dirigente Superiore e nel mese di ottobre assume la guida della Questura di Benevento per poi, il a maggio 2019 assumere l’incarico di Questore di Taranto.

Nell'incontro con la stampa, nel suo primo giorno perugino, ha ribadito di conoscere le criticità di perugia e provincia e quindi di avere le idee chiare sul lavoro da fare. Ma allo stesso tempo si è rivolto a tutte le altre istituzioni per fare da subito un gioco di squadra leale e produttivo. Infine l'appello ai cittadini: "Abbiamo bisogno di voi, del vostro impegno nel segnalare situazioni potenzialmente pericolose. Noi ci saremo sempre al vostro fianco".