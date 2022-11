Entra in casa della ex e la colpisce con un pugno in faccia: fidanzato violento sotto processo

Insegue la ex fin dentro casa e la picchia, fidanzato violento finisce sotto processo.

L’uomo, difeso dall’avvocato Mirko Ceci, è accusato di lesioni aggravate perché “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo aver raggiunto la ex compagna … nella sua abitazione di Perugia”, l’avrebbe prima aggredita “spintonandola fino alla camera da letto dove, una volta giunti, la faceva cadere sul letto” e poi quando la donna aveva cercato di alzarsi “la colpiva con un violento pugno in corrispondenza della guancia sinistra”, procurando alla ex lesioni alla mandibola giudicate guaribili in 4 giorni.

I fatti sono avvenuti il 18 ottobre del 2020 a Perugia, nel corso dell’udienza che si è svolta oggi il giudice, a causa di un errore di trascrizione del cognome dell’imputato e per evitare la nullità della citazione in aula, ha rinviato ad altra data il procedimento.