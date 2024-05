Provoca il caos in un locale armato di taglierino: era un detenuto uscito con un permesso premio

Ha creato il panico in un locale dove era entrato sotto gli effetti dell'alcol. Con un taglierino ha minacciato alcuni avventori e con lo stesso si è procurato delle lesioni spontanee. E come se non bastasse poi ha picchiato violentemente una persona presente nel locale. Il proprietario ha chiamato la Polizia ma l'uomo si era dato alla fuga. I poliziotti si sono messe sulle sue tracce e poco dopo lo hanno rintracciato in via Settevalli con tanto di taglierino in tasca.

Le forze di polizia, una volta identificato il soggetto - un 42enne italiano - hanno scoperto che l’uomo era sottoposto a regime di detenzione ma stava usufruendo di un permesso premio. Il violento è stato denunciato per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e lesioni personali. Subito revocato il permesso per lo stato di libertà con il conseguente trasferimento al carcere di Capanne.