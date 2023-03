Controlli a tappeto sui treni e sulle stazioni umbre: bagagli scansionati con il metal detector

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Ferroviaria nei principali scali ferroviari della provincia di Perugia, nelle aree di maggiore affollamento e a bordo dei treni, finalizzati a monitorare il flusso dei viaggiatori in arrivo e in partenza, con controlli a campione nei confronti delle persone sospette, per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale delle Ferrovie dello Stato.

Nel corso della settimana, i servizi di vigilanza – predisposti dal Compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo - hanno coinvolto gli operatori della Sezione Polfer di Foligno e del Posto Polfer di Perugia che hanno effettuato numerosi controlli con l’obiettivo di contrastare le attività illecite e aumentare i livelli di sicurezza dei viaggiatori che si muovono in treno. Gli agenti durante l’attività hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, e metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti.

Nel corso dell’attività nelle Stazioni di Perugia, di Foligno e degli scali monitorati lungo gli itinerari della provincia, sono state 881 le persone controllate, 48 i treni scortati, 23 i servizi di pattuglia a bordo treno e 44 i servizi di vigilanza negli scali.