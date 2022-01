Virus, cittadini e commercianti promossi dai Carabinieri: "Esemplari per rispetto delle norme". I dati di Perugia, Assisi-Bastia e Media Valle

Una settimana di controlli intensi nei locali ed esercizi commerciali dei maggiori centri di casa nostra: da Perugia ad Assisi Bastia passando per la Media Valle del Tevere. Obiettivo dei carabinieri: verificare il corretto rispetto delle norme anti-contagio in un momento difficile per l'Umbria e per il Paese a causa della quinta ondata di Covid determinata dalla variante Omicron. Green pass tradizionale e rinforzato, mascherine e distanziamento. Queste le armi, oltre al vaccino, per cercare di arginare la pandemia. E gli umbri si sono affidati per la stragrande parte dalla parte della scienza: vaccinazioni oltre l'83 per certo e, come emerge dai controlli dell'Arma, grande rispetto per le norme quando si va al lavoro e nel tempo libero.

MEDIAVALLE DEL TEVERE - I Carabinieri della Compagnia di Todi hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Todi, Marsciano e Deruta. Su 41 esercizi pubblici e sui bus di linea urbani ed extraurbani solo in un caso si è dovuto ricorre all’applicazione della sanzione per mancato utilizzo della mascherina.

ASSISI-BASTIA - Addirittura in questi centri non sono state elevate denunce e multe nonostante l'identificazione di 724 persone e l'ispezione di 278 locali. "Segno che i cittadini sono molto attenti circa l’importanza del rispetto dell’uso della mascherina e di ogni altro deterrente al covid": è l'analisi dell'Arma dopo il bilancio sul territorio.

PERUGIA Anche dal capoluogo la dimostrazione di quanto i cittadini siano corretti e rispettosi sulle norme anti-Covid: nel periodo tra il 10 e il 17 gennaio sono state identificate 416 persone e svolte ispezioni 107 attività ed esercizi commerciali, relativamente al riscontro del “green pass rafforzato” e “green pass semplice”. Bilancio: una sola sanzione per l’inosservanza della quarantena a seguito di contagio. Ovvero un positivo che era ritornato in circolazione senza dire nulla a nessuno. Promozione a pieni voti per i perugini da parte dei Carabinieri: "I dati evidenziano quindi come vi sia un grande buon senso e rispetto della normativa da parte della cittadinanza nonché una risposta diligente degli esercizi pubblici del capoluogo umbro e del suo hinterland".