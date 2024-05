Strade blindate nei giorni dei "ponti": un bilancio pesantissimo, oltre 200 multe con l'autovelox e 5 patenti ritirate

Strade blindate in occasione dei “ponti” del 25 aprile e del 1° maggio dopo che sono stati intensificati i servizi della Sezione della Polizia Stradale di Perugia per prevenire incidenti stradali. Gli agenti in tutte la provincia di Perugia hanno fermato 512 veicoli e identificato 595 persone. Lunghissima la lista delle multe effettuate: 218 sanzioni per il superamento dei limiti previsti di velocità (attraverso autovelox), 40 per violazione delle norme sull'utilizzo delle cinture di sicurezza e per uso del cellulare alla guida. Mentre sono state 5 le patenti ritirate per abuso di sostanze alcoliche. Nel complesso, sono stati decurtati di 833 punti.