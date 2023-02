Sicurezza stradale, la Polizia Provinciale ha dotato le pattuglie in via sperimentale del laser "targa sistem": ecco cosa scopre

La rete stradale di competenza della Provincia di Perugia è di oltre 3 mila chilometri e gli agenti del Corpo che prestano servizio nei Nuclei operativi

dislocati in tutto il territorio sono ad oggi 16 che a turno gestiscono la sicurezza stradale con le altre forze dell'ordine e i posti di blocco. La Provinciale non è dotata di autovelox propri e altri rilevatori mobili per la velocità, ma il consigliere con delega alla polizia provinciale David Fantauzzi ha annunciato un nuovo strumento in via sperimentale che attualmente viene gestito dalle pattuglie del Corpo di polizia provinciale che prestano servizio nella zona dell’Altotevere, Eugubino Gualdese: si tratta di "targa sistem". Tale strumentazione non rileva la velocità ma comunque è buon deterrente anche per questo ambito. In parole povere si tratta di un software che, tramite le lettura della targa, verifica in tempo reale se è attiva una copertura assicurativa, se la revisione è in regola e se il veicolo è stato rubato.