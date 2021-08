Ancora fiamme in provincia di Perugia, due focolai attivi: vigili del fuoco ed elicotteri in azione

Ancora una giornata difficile sul fronte deli incendi in provincia di Perugia. Il più grave si registra in Altotevere in località Niccone ad Umbertide dove dalla tarda mattinata di oggi, 14 agosto, sono in azione le squadre dei Vigili del Fuoco e gli esperti anti-incendi. Attivato anche un mezzo areo per cercare di arginare le fiamme che hanno prima divorato sterpaglie che poi si sono propagate direttamente nel bosco. Incendio anche in località Terrazzella nel comune di Panicale dove la situazione però sarebbe sotto-controllo dopo alcune difficili.