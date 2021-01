Dopo il maltempo, allarme ghiaccio sulle strade e fiumi sotto osservazione

Dopo giorni di pioggia e neve, la task-force provinciale in prima linea sul territorio per arginare esondazioni e strade pericolose

Rischio esondazioni dei fiumi in provincia di Perugia è ufficialmente rientrato dopo il maltempo di queste settimane che ha portato diversi corsi d'acqua, spesso minori, a provocare disagi sulle strade e allegamenti. La task-force regionale si è concentrata soprattutto sul rischio gelo sia ieri sera che questa mattina. L'asfalto umido - dopo pioggia e neve - e le basse temperature hanno alimentato pericolose lastre di ghiaccio soprattutto sulla viabilità locale e provinciale.

Gia’ dalle prime ore della sera di ieri e, in alcune zone della Valnerina e del lago, anche durante la notte, il personale del Servizio gestione Viabilità della Provincia di Perugia è stato al lavoro on mezzi spargisale per rendere sicura la circolazione. Non si segnalano particolari disagi, i passi delle zone montane sono tutti aperti.