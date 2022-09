Maltempo e disastri, in 7 ore più del doppio della pioggia che cade in un mese: "Situazione meteo in miglioramento". Le previsioni

In 7 ore si sono registrati accumuli di pioggia più del doppio della media (60-70 mm) prevista per tutto il mese di settembre che solitamente non è uno dei mesi più piovosi dell'anno. Questo spiega, in parte, la drammatica situazione che si sta vivendo in Altotevere, nell'eugubino e nell'Altotevere; in particolare in quelle zone al confine delle Marche dove interi paesi - come Cantiano e Sassoferrato - sono senza luce, ci sono famiglie sfollate e intere frazioni isolate per via delle strade diventate dei torrenti. I dati di Umbria Meteo sono chiari: a Scheggia e nel vasto territorio di Gubbio - uno dei centri più colpiti insieme a Pietralunga - le stazioni meteo segnalano 188 mm caduti; si attestano al momento a 143 mm a Bivio Canoscio e 134 mm a Badia Petroia, entrambe località dell'Altotevere poco a sud di Città di Castello.

Nulla al confronto di quanta acqua è scesa a Cantiano e Sassoferrato: intorno ai 320 mm. In mezzo a tale disastro e danni al momento non calcolabili, fa morale la previsione meteo per questa notte e domani: "Nelle prossime ore notturne - spiegano da Umbria Meteo - ancora qualche rovescio e locale temporale nel centro sud dell'Umbria, ancora più isolati possibili nel nord. Domani venerdì 16 settembre precipitazioni assenti su gran parte dell'Umbria, possibili isolati, brevi rovesci a ridosso dei rilievi montuosi, specie lungo l'Appennino. Le piogge, meno abbondanti, torneranno sabato 17 settembre con un più consistente calo termico".