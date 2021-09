Nuovo anno scolastico, buone notizie per il Classico Mariotti: nuove aule dalla Provincia

Quattro nuove aule, adiacenti alla sede storica, saranno messe a disposizione del Liceo Classico Mariotti in via degli Sciri. La Provincia di Perugia tra pochi giorni consegnerà i locali di proprietà del Sodalizio Braccio Forte Braccio, che sono state acquisite dall’Ente. L’accordo tra le parti è stato raggiunto solo nella settimana antecedente l’apertura delle scuole, e a seguire, sono iniziati i lavori di edilizia leggera necessari a rendere fruibili le aule dalla struttura principale. I lavori, realizzati in tempi celeri, hanno visto l’apertura di una porta di collegamento, la sistemazione degli infissi, la tinteggiatura e rifuzionalizzazione di tutti locali, oltre all’allaccio delle utenze necessarie.