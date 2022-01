Prove di pulizia della muratura in via Maestà delle Volte. Il consenso dei perugini

Prove di pulizia della muratura in via Maestà delle Volte. Un restitutio ad integrum strepitosa. Grande consenso espresso dai perugini per questo sondaggio sui travertini e la muratura fittile all’incerta. Di meglio era impossibile sperare. Questa operazione non è mai stata effettuata, a memoria d’uomo né a base di documentazione storica. A secoli di distanza, quel muro dell’isola della cattedrale che fronteggia via Maestà delle Volte sarà come l’hanno visto nel Medioevo.

Il fatto è che i travertini e i mattoni erano divenuti di un nero quasi uniforme. Effetto indiscutibile di smog e gas di scarico di auto e pullman. Già perché potrebbe suonare strano ai perugini più giovani, ma abbiamo visto mezzi a gasolio transitare per la strada che congiunge piazza Cavallotti (l’antica “degli Aratri”) e piazza Grande. Addirittura, ci sono stati decenni durante i quali lo spazio incluso fra piazza IV Novembre, il Vescovado, il Palazzo dei Priori e la Fontana di Piazza è stato sede del capolinea dei pullman.

Poi la pedonalizzazione del centro e la riduzione del traffico. I danni e lo sporco si sono accumulati nei decenni del Novecento, ma anche nei secoli. Si pensi che il nero della zona risale anche agli esiti del Palazzo Abrugiato. Proprio quello che – secondo le Cronache del Fabretti – sarebbe stato spento col vino delle cantine dei canonici. L’indimenticabile Sergio Ragni ne rielaborò letterariamente la fonte nel suo “Malacucina” col personaggio di Tauccio, picaresco popolano, che si ubriaca coi vapori di quel vino durante lo spegnimento. E Dario Fo se ne innamorò tanto da realizzarci dei disegni.

Ma torniamo al presente e alla qualità del sondaggio. Tra il negozio Urban Jungle e la tabaccheria una prova di pulizia. I travertini tornati bianchi e adeguatamente stuccati fanno bella mostra accanto ai mattoni rosso cupo. Un vero spettacolo per gli occhi. Una gratificazione per il cuore di noi perugini. Sempre sia lodato il 110. Certamente benedetto anche dai canonici della Cattedrale e dal oro priore: il monsignore filosofo Fausto Sciurpa.