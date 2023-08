LA BUONA NOTIZIA La Protezione civile avrà un'unità cinofila salva-vite tra le macerie: il gruppo Perusia getta le basi per il servizio

Da un passaggio burocratico obbligato - il passaggio al terzo settore con tanto di modifica dello statuto - arriva anche una buona notizia per la comunità di Perugia e dell'Umbria in fatto di sicurezza in caso di incidenti e disastri naturali. Nell'approvazione della modifica in consiglio comunale è emersa la possibilità per i volontari della Protezione Civile Perusia di potersi dotare di una specifica unità cinofila sul modello dei grandi e storici nuclei del resto del Paese. Una novità che dal 2024 aprirà dunque un nuovo capitolo per i volontari perugini. Ma di cosa si tratta? Le unità cinofile, composte da volontari soccorritori e cani addestrati, vengono impiegate in attività di ricerca persone scomparse, sia in ambiente impervio/boschivo, che a seguito di crolli di edifici. Il gruppo cinofilo, negli ultimi anni, è fortemente sostenuto dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale che addestra gli animali e forma il personale con speciali corsi per intervenire in caso di emergenza.La decisione di Perugia, seppur ci vorrà del tempo, è un importante passo avanti per tutti i territori umbri che sono costretti a fronteggiare terremoti anche distruttivi. I cani della protezione civile sono in grado di individuare dispersi vivi sotto le macerie indirizzando gli scavi.

L’assessore Merli, nel corso della presentazione in Consiglio, ha posto l’accento sull’importanza dell’inserimento nel regolamento del nucleo cinofilo che rappresenta motivo di orgoglio per la città di Perugia ed è sicuro che la Giunta, tramite la Regione e la Protezione civile, si impegneranno in prima persona per questo nuovo servizio.