Sale la protesta dei cittadini. Cimitero di Montebello: degrado senza fine. Il cancello è rotto da tre anni. Le luci votive sono in tilt

Cimitero di Montebello, degrado senza fine. Il cancello è rotto da tre anni. Le luci votive sono in tilt. Sale la protesta dei cittadini. Una storia infinita di negligenze. Una fra tutte: le luci votive che non funzionano. A seguito della protesta di alcuni utenti (che dicono: “O mettono a posto o non paghiamo”) è arrivato un tecnico che ha verificato il default di un fusibile in un pozzetto. Ha riallacciato alla meglio, ma le cose – dice un elettricista competente – non sono state sistemate a dovere.

Qualcuno sostiene che – come già accade anche a Perugia – è meglio fare in autonomia. Come? Mettendo una luce alimentata da una batteria. Sostengono che la durata è lunghissima e i costi prossimi allo zero. Sempre meglio che pagare al Comune 25 euro annui di canone. Con disservizi che bruciano.

Altra lamentela, documentata da immagini (in gallery), dimostra come il cancello sia in condizioni deplorevoli. Una delle due ante è calata e dunque la chiusura non può funzionare perché i due elementi non si accoppiano. La serratura è rosa dalla ruggine. Il cavo dovrebbe essere doppio, mentre ce n’è uno solo.

Come fa a funzionare un accrocco del genere? Il lettore scende ai dettagli: “Vorrei sapere chi è quel genio che ha fissato il pesante cancello con due stop a un mattone. Era ampiamente prevedibile che avrebbe ceduto. È infatti avvenuto a distanza di poche settimane. E adesso le cose stanno ancora così. Supporti che hanno ceduto, cancello che non chiude”.

Si parla anche di alberi secchi e imminenti sopra qualche tomba. Insomma: pare il caso che il Comune compia un’accorta verifica delle condizioni di quel cimitero. Dove – sia detto senza amor di polemica, ma per spirito di appartenenza – riposano le spoglie mortali di Claudio Spinelli, massimo poeta nella lingua del Grifo.