FOTONOTIZIA - Controlli anti prostituzione della Polizia municipale in via Canali: scattano le multe

Polizia municipale in azione a Fontivegge, per la precisione in via Canali per far rispettare l'ordinanza per il decoro cittadino e la sicurezza che vieta agli automobilisti di fermarsi a contrattare con le prostitute che esercitano in quella strada.

Un fenomeno che ha raggiunto livelli di guardia con vive proteste dei cittadini e residenti della zona. Poche settimana fa una giovane prostituta minorenne, fuggita da una struttura giudiziaria, aveva rapinato una persona.

In via Canali stazionano, in attesa di clienti, ormai da tempo delle giovani di etnia rom e alcune donne cinesi. Allontanate spesso e denunciate per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, tornano sulla strada appena terminati i controlli.

Tantissimi gli uomini sorpresi a contrattare con le ragazze e multati sulla base dell'ordinanza comunale; ma anche in questo caso il viavai di auto non accenna a fermarsi.

(foto dal gruppo Facebook Progetto Fontivegge)