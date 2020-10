Ricercata per traffico di esseri umani e istigazione alla prostituzione, si nascondeva a Perugia. Arrestata dalla Polizia

Ricercata per traffico di esseri umani e istigazione alla prostituzione, viene rintracciata e arrestata dagli agenti della Squadra mobile di Perugia.

La cittadina nigeriana di 34 anni era ricercata con mandato d’arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca. Titolare di carta di soggiorno e stabilmente residente in città, è stata rintracciata dalla Polizia per eseguire il mandato di arresto per reati di tratta di esseri umani, falsificazione di documenti, istigazione e favoreggiamento della prostituzione.

La donna è stata condotta presso il carcere di Capanne.