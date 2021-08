FOTO NOTIZIA - Multe ai clienti e prostitute allontanate, controlli in atto a Ponte San Giovanni

Pattuglie della Polizia municipale in azione in via Cestellini dove anche la mattina si assiste alla contrattazione di prestazioni sessuali a pagamento

Un'azione ormai quasi quotidiana, quella della Polizia municipale in via Cestellini a Ponte San Giovanni per arginare la prostituzione per strada.

Anche oggi le pattuglie sono intervenute per multare, sulla base dell'ordinanza sul decoro per strada, i clienti che si fermano a contrattare il prezzo della prestazine sessuale per strada.

Un'azione fortemente richiesta dai cittadini della zona, stanchi di assistere a determiante scene in pieno giorno, in una zona frequentata anche da famiglie e bambini.

La notizia dei controli, con foto, è stata pubblicata sui social dal capogruppo della Lega in consiglio comunale Lorenzo Mattioni: "Ora , direi ormai consueto controllo in via Cestellini a Ponte San Giovanni! Avanti cosi, ulteriore atto in difesa del bisogno di decoro dei cittadini, gli avventori delle note signore capiranno di verbale in verbale".