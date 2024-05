Le mogli infuriate fanno scoprire il night club camuffato da circolo privato

Le mogli infuriate fanno scoprire il night club camuffato da circolo, ma a dodici anni dagli arresti e dallo scattare dei sigilli il processo per sfruttamento delle prostituzione è ancora davanti al I Collegio del Tribunale penale di Perugia.

In cinque sono finiti sotto processo per rispondere dell’accusa di aver sfruttato diverse ballerine alquanto “generose” verso i clienti in cambio di denaro. Soldi che non sarebbero finiti in tasca alle ballerine (anche se succintamente vestite) se non in minima parte, bensì nelle tasche del gestore del locale e del personale che svolgeva funzioni di buttafuori, barman, addetto ai privé. Un giro talmente vasto per un territorio concentrato come l'Appennino eugubino-gualdese che aveva fatto insospettire i Carabinieri e poi confermato dalle decine di segnalazioni di moglie preoccupate per le assenze dei mariti e, soprattutto, per il deficit nel bilancio familiare.

Secondo l’accusa, il proprietario avrebbe “organizzato e pianificato una vera e propria attività imprenditoriale illecita, dietro l’apparente gestione di un night, volta ad agevolare e trarre vantaggio economico dall’offerta di contatti e prestazioni sessuali indirizzata dalle ragazze ai clienti del locale”. Tutto questo dietro uno specifico tariffario, che variava a seconda del tempo che il cliente trascorreva con la ragazza, non solo all’interno del night, ma anche fuori. Sempre secondo l’accusa, tutta la gestione avveniva per compiti prestabiliti: c’era chi si occupava della cassa, segnalando eventuali controlli esterni in arrivo, chi avrebbe indirizzato le scelte delle ragazze da parte dei clienti, e un buttafuori che avrebbe monitorato la situazione, segnalando preventivamente l’arrivo delle forze dell’ordine. Il compenso del proprietario del locale, poteva arrivare fino a 250 euro per le prestazioni sessuali delle ragazze in occasione di addii al celibato.

In tribunale oggi, tra reticenze e vergogna, sono stati sentiti alcuni clienti del locale, trincerati dietro frasi di circostanza, tra “non ricordo se ho pagato” e “qualche regalino alle ragazze”, erano “tutte brave ragazze, straniere che non conoscevano nessuno”, fino a “ci divertivamo e basta”. Dalle indagini condotte dai Carabinieri, invece, sarebbe emerso che i clienti potevano contare sulla disponibilità di varie ragazze del locale, concordando di volta in volta dove consumare i rapporti sessuali. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Marco Giovanni Zurino, Giancarlo Viti, Sandro Picchiarelli, Maurizio Diociaiuti, Monica Bisio e Gennaro Esibizione.