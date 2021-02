Speciale Treni | Rendere più veloce la tratta Foligno-Terontola? Si, è possibile. Lo studio Regione-Rete Ferroviaria

L'assessore regionale Melasecche (nella foto) non molla la presa sui dirigenti di Rete Ferrovie Italiane per migliorare, pezzo dopo pezzo, il drammatico stato dei nostri trasporti che stanno alla base di un isolamento che penalizza turismo e aziende locali. Dopo il colpo grosso ottenuto con la semi-alta-velocità lungo l'asse Spoleto-Foligno-Gualdo-Fossato-Fabriano - progetto fermo da vent'anni -, prova a velocizzare anche l'asse Foligno-Terontola con progetti mirati (e già conclusi e consegnati) che riguardano in particolare due stazioni ferroviarie: Assisi e Ellera. Tutto questo per velocizzare la percorrenza ed eliminando i tempi morti, infrastrutture non adeguate.

"Abbiamo organizzato l’ennesima importante video conferenza con vari dirigenti di RFI per formulare o ribadire alcune richieste significative che avevamo avanzato da tempo. La più importante la velocizzazione della tratta Foligno-Terontola. Ad oggi è stato quasi completato il progetto definitivo per realizzare nelle stazioni di Assisi ed Ellera una serie di opere complesse come nuovi sottopassi, spostamento di binari, dotazione di nuove tecnologie che consentano di far entrare anche due treni in contemporanea in stazione. Abbiamo chiesto di accelerare i tempi previsti. Tuttavia – ha sottolineato l’assessore Melasecche -, poiché i cantieri sono aperti mentre funzionano le relative stazioni, i lavori sono svolti di notte dopo il passaggio dell’ultimo treno e la partenza del primo del mattino successivo e per questo motivo i crono programmi sono difficilmente comprimibili".

L’obiettivo di breve periodo è quello di ridurre a 60 minuti circa i tempi medi di percorrenza negli 82 km da Foligno a Terontola. Attualmente la media è di 80 minuti. Il progetto è ora in visione dei vertici di Rti e l'assessore si è detto disponibile a cercare il resto dei fondi per inserire l'opera nel contratto di programma in via di definizione.