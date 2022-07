La seconda vita del PalaBarton, partita la gara d'appalto: nuovi posti e più sicurezza per conquistare i grandi eventi sportivi e concerti

Con la publicazione del bando per la gara d'assegnazione dei lavori di ampliamento e adeguamento ai fini della sicurezza del palaBarton - con termine per la

presentazione delle domande fissato al 26 luglio - si va verso la direzione di un impianto sportivo in grado di poter avere vocazione internazionale ed ospitare i grandi eventi, in particolare del volley con gli Europei già assegnati. Ma la crescita di posti è fondamentale anche per ospitare grandi concerti. Sul progetto del rinnovato PalaBarton - 1,6 milioni di euro di investimento - ha voluto fare il punto l’assessore allo sport Clara Pastorelli.

Negli anni passati l’investimento messo in campo dal Comune di Perugia è stato di 300mila euro che, in aggiunta a quello regionale (altri 300mila euro), ha consentito di realizzare la tribuna “retrattile”, la sala “hospitality”, la pannellatura di tutta la struttura, il posizionamento di bocchettoni antincendio, una nuova illuminazione a led, una nuova sala stampa ed infine la riqualificazione di tutti gli spogliatoi.

Ora si apre una nuova attività per ulteriori lavori per rendere centrale il PalaBarton: “Perugia ha intenzione di farsi trovare pronta per non lasciarsi sfuggire preziose occasioni, tra cui spiccano gli Europei di volley maschile del 2023, evento in cui la mitica nazionale italiana, detentrice del trofeo, farà di tutto per difendere il titolo: proprio in vista di ciò – ha spiegatp l’assessore – la giunta comunale ha qualche mese fa approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento del palazzetto che porterà la struttura ad una capienza maggiore (circa 5mila posti) e, dunque, alla ribalta a livello impiantistico nazionale ed internazionale. Con l’occasione, poi, sarà sistemata anche la questione dell’aerazione fondamentale per rendere il palaBarton sempre più fruibile e sicuro anche nei mesi estivi”.Prevista anche una nuova sala stampa con arredi nuovi e maggiori posti e uno spazio dedicato ai cimeli che la città di Perugia negli anni è riuscita a conquistare grazie alle imprese delle sue squadre sportive, celebrando così le tradizioni pallavolistiche e non della città.

“Uno degli interventi simbolo di questi ultimi anni – conferma il dirigente impianti sportivi ed erp Paolo Felici – è stato la realizzazione della tribuna retrattile, che ha una capienza di 454 posti suddivisi in 14 file richiudibili fino ad essere ridotte al minimo ingombro. Si tratta di uno degli esempi di questo tipo di strutture più grandi in Italia: una soluzione innovativa che consente, in caso di bisogno, di estendere all’uso polivalente l’impianto”.