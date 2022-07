Lite e accoltellamento al centro d'accoglienza per i profughi ucraini

Lite tra due profughi ucraini e accoltellamento. Secondo quanto riportato da Nazione e Corriere dell'Umbria è successo al centro di accoglienza di Montemorcino nella mattinata di domenica 10 luglio.

I due, in base alla ricostruzione dei quotidiani, condividevano una stanza. Il 74enne, ucraino ma di origini russe, ha nascosto un coltello da cucina in un asciugamano e ha colpito al petto un 53enne di Mariupol. Il ferito è stato portato al Santa Maria della Misericordia e ricoverato in Chirurgia toracica. Non è in pericolo di vita, ma il coltello per poco non ha raggiunto il cuore. L'aggressore è stato portato in Questura dagli agenti della polizia.