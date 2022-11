Professionista della truffa, con tanto di tesoretto in banconote falso a disposizione, si porta a casa 40mila euro in oro

Tramite una piattaforma di annunci online, aveva tentato di vendere alcuni monili d’oro dal valore complessivo di oltre 40mila euro. La venditrice, una donna residente a Bastia Umbra, era quindi stata contattata da un cliente interessato, con il quale – attraverso un intermediario – aveva fissato un appuntamento per l’acquisto di una parte degli oggetti.

Dopo un primo incontro, nell’ambito del quale la donna era riuscita a vendere una piccola parte dei suoi preziosi, erano rimasti d’accordo che si sarebbero risentiti per la vendita della restante. Nei giorni successivi, infatti, la venditrice e l’intermediario si erano rivisti all’interno di un noto esercizio pubblico di Perugia per ultimare la vendita: affare fatto, 700 grammi di euro in cambio di 40mila euro, in banconote di grosso taglio avvolte in alcuni sacchetti di cellophane, legati con un elastico. Su invito dell’uomo, la signora era poi andata in bagno a contare il denaro e in quel momento si era resa conto che le banconote erano contraffatte.

All'uscita la venditrice non ha più ritrovato il truffatore che si era dato alla fuga. Preso atto della truffa, si era poi recata presso gli uffici della Questura di Perugia per sporgere querela. I poliziotti hanno immediatamente dato avvio alle indagini per il rintraccio dell’uomo che al momento però resta sconosciuto e irreperibile.