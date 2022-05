Caso Iuventa, avvocati perugini a difesa di Medici Senza Frontiere

Ventuno indagati per aver favorito il traffico illegale di migranti. Il caso Iuventa, da una delle ong coinvolte, passa anche per Perugia. A difendere due team leader di Medici Senza Frontiere, Matthias Kennes e Stephan Van Diest, sono infatti il professor David Brunelli e gli avvocati Giulia Brunelli e Adriana Faloci, dello studio legale Brunelli. Per loro e altri 19 indagati il 21 maggio inizierà l’udienza preliminare davanti al Gup di Trapani.

La vicenda, di rilevanza internazionale, vede coinvolte tre organizzazioni umanitarie, ovvero, Medici Senza Frontiere, Save The Children e Jugend Retter – Iuventa, i loro team leader, nonché gli armatori e i capitani delle navi, tutti accusati, tra l’altro, del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con riferimento a operazioni di salvataggio svoltesi nel Mediterraneo centrale tra il 2016 ed il 2017.

Secondo l’accusa, le ong, impegnate in attività di soccorso in mare, grazie alle quali, sostengono le difese, sono state salvate migliaia di vite, sarebbero in realtà state complici dei trafficanti di esseri umani, facilitando così l’ingresso illegale in Italia di uomini, donne e bambini partiti dalla costa libica a bordo di barconi.

Dopo anni di indagini, peraltro recentemente riportate dalla stampa per le numerose intercettazioni ambientali e telefoniche nelle quali sono stati illegittimamente coinvolti anche giornalisti, avvocati ed ecclesiastici, il 21 maggio inizierà, innanzi al Tribunale di Trapani, l’udienza preliminare.

Numerose le manifestazioni di solidarietà all'attività svolta dalle ong, tanto che molte associazioni internazionali, tra cui Amnesty International, hanno in più occasioni contestato la procura trapanese contro un'attività che, invece, è stata sempre e solo rivolta al salvataggio di vite umane.