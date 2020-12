Giudice accusato di corruzione e abuso d'ufficio, il gip di Firenze archivia: nessun reato

Il giudice Stefano Salcerini del Tribunale di Spoleto è stato prosciolto dalle accuse di corruzione e abuso d'ufficio.

Il giudice per l'udienza preliminare di Firenza ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Non sussiste alcuno dei reati ipotizzati: né la corruzione in atti giudiziari, né l’abuso d’ufficio, neppure il concorso nei comportamenti contestati ad altri soggetti.

"È l’inevitabile approdo di un’accusa infondata: il giudice Salcerini non ha mai dubitato di questa conclusione, convinto dell’assoluta correttezza del suo operato - scrivono i suo legali, gli avvocati Stefano Campanello e Mauro Messeri - Ci si pone la domanda tradizionale in casi del genere: chi rimedierà al torto di un’accusa rivelatasi infondata, alle ferite ed ai guasti di notizie che giornali e televisioni hanno diffuso con la massima enfasi, senza mai porsi criticamente rispetto alla diffusione di informazioni che il segreto istruttorio vieterebbe fossero divulgate? Nessuno, naturalmente".