Imprenditore paga prima i debiti con i fornitori che quelli con lo Stato: processato per bancarotta

Era accusato di aver fatto fallire la propria azienda e di aver dirottato capitali in un’altra società di sua proprietà, provocandone la bancarotta, ma a 10 anni dai fatti è stato assolto.

L’imputato, un imprenditore di 64 anni difeso dagli avvocati Simone Nicotra e Claudia Lisetti, era stato portato in tribunale con l’accusa di “avere cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose” e di avere chiuso l’esercizio nel 2013 con un patrimonio di soli 2mila euro e di aver ceduto un ramo dell’azienda ad un’altra società, sempre riferibile a lui. Contratto che avrebbe previsto un canone mensile di 6mila euro, soldi che per la Procura sarebbero rientrati nelle casse della ditta fallita.

Per la Procura l’imputato avrebbe anche creato un “danno ai creditori” eseguendo “pagamenti preferenziali”. In particolare a fronte del fallimento dell’azienda avrebbe ceduto il ramo d’azienda per 116mila euro, ma quei soldi non sarebbero stati utilizzati per tacitare i creditori, una trentina in tutto.

Ceduto anche un controvalore di Iva pari a 74mila euro e fatto risultare come utilizzato per pagare altri venti creditori “non rispettando i principi della par condicio creditorum, con particolare riferimento ai crediti privilegiati in favore dell’Erario”.

Al termine del processo è arrivata l’assoluzione.